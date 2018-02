Frisch Auf Göppingen besiegt finnischen Meister mit 33:27

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Göppingen (dpa) - Titelverteidiger Frisch Auf Göppingen hat einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale des EHF-Cups gemacht. Der Handball-Bundesligist setzte sich am Mittwochabend mit 33:27 gegen den finnischen Meister Cocks Riihimäki durch und holte damit den vierten Sieg im vierten Gruppenspiel. Aus den abschließenden beiden Gruppenspielen reicht der Mannschaft von Trainer Rolf Brack damit ein Punkt, um sicher in die nächste Runde einzuziehen.