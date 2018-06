Meister Flensburg in Vorbereitung gegen Rekordchampion Kiel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flensburg (dpa/lno) - Der deutsche Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt startet am 16. Juli mit sechs Neuverpflichtungen in die Vorbereitung auf die neue Saison. Dabei gibt es auch ein Duell mit dem Nordrivalen, wie der Verein mitteilte. Die Holstenhalle in Neumünster ist am 9. August (19.00 Uhr) Schauplatz für eine Partie gegen Rekordmeister THW Kiel.

Erneut bezieht die Mannschaft ein Trainingslager in Schweden, wo sie Testspiele gegen HK Malmö (23. Juli) und IFK Kristianstad (24. Juli) bestreitet. Erstmals in der heimischen Flens-Arena tritt der Meister am 3. August beim Jacob-Clement-Cup an. Dabei spielt das Team von Trainer Maik Machulla gegen den dänischen Erstligisten Aalborg Handbold (19.00 Uhr).

Weitere Tests bei GOG Gudme (4. August), Team Tvis Holstebro (7. August) und VfL Lübeck-Schwartau (14. August) folgen. Das erste Pflichtspiel steht bei der DHB-Pokalendrunde am 18. und 19. August auf dem Programm. Um den Supercup geht es im Spiel gegen Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen am 22. August. Spielort ist Düsseldorf.