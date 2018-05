Flensburgs Handballer denken noch nicht an den Meistertitel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flensburg (dpa) - Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt denken trotz der Übernahme der Bundesliga-Tabellenführung noch nicht an den möglichen Gewinn der zweiten deutschen Meisterschaft. "Die Saison ist erst mit dem letzten Pfiff am letzten Spieltag beendet", sagte SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die Norddeutschen haben nach der überraschenden 23:24-Heimniederlage der Rhein-Neckar Löwen gegen die MT Melsungen zwei Spieltage vor Schluss einen Punkt Vorsprung auf die Mannheimer.

"Danke an Melsungen, dass wir nun aus eigener Kraft Meister werden können. Das wäre der Lohn für eine konstant gute Saison", sagte Schmäschke weiter, betonte aber auch: "Wir denken noch nicht so weit. Wir haben einen Riesen-Respekt vor den beiden ausstehenden Spielen."

Die Flensburger treten am Sonntag (12.30 Uhr) beim abstiegsbedrohten TuS N-Lübbecke an, ehe beim Saisonfinale am 3. Juni in eigener Halle gegen Frisch Auf Göppingen der zweite Titelgewinn nach 2004 perfekt gemacht werden kann. Gerade der TuS N-Lübbecke hatte zuletzt mit einem Auswärtssieg in Gummersbach und auch am Donnerstag bei der 20:26-Niederlage bei den Füchsen Berlin überzeugt. "Wir sind in einer Situation, über die wir uns freuen, aber wir dürfen nur auf uns selbst schauen", forderte Schmäschke volle Konzentration bei der SG.