Dresden beendet Saison nach Sieg in Emsdetten auf Platz elf

Emsdetten (dpa/sn) - Handball-Zweitligist HC Elbflorenz Dresden hat sein letztes Spiel der Saison gewonnen. Beim TV Emsdetten siegten die Sachsen am Samstagabend mit 30:28 (16:18). Gabor Pulay (8 Tore) und Julius Dierberg (6/4) waren in der Mannschaft von Elbflorenz-Trainer Christian Pöhler die erfolgreichsten Werfer. Die Dresdner fanden vor 1318 Zuschauer schlecht ins Spiel. Nach einer Viertelstunde lag das Pöhler-Team mit 6:11 hinten. In der 19. Minute sah Norman Flödl nach einem Foul zudem die Rote Karte. Bis zur Pause verkürzte der HC den Rückstand auf zwei Tore, ehe im zweiten Durchgang die Partie kippte. Dank eines 4:0-Laufs zwischen der 36. und 39. Minuten machten die Sachsen aus einem 18:19 eine 22:19-Führung. In der spannenden Schlussphase konnte Emsdetten durch André Kropp zum 26:26 (52.) ausgleichen, anschließend legten die Dresdner wieder vor. Eine Sekunde vor dem Abpfiff traf Dierberg zum 30:28-Endstand. Mit 35:41 Punkten schließt der HC Elbflorenz die Saison auf dem elften Platz ab.