Deutsche Handball-Frauen gegen Spanien in Stuttgart

Dortmund (dpa) - Deutschlands Handball-Frauen bestreiten das EM-Qualifikationsspiel gegen Spanien am 21. März in Stuttgart. Dies teilte der DHB am Donnerstag mit. Bei der Partie, die voraussichtlich um 19.00 Uhr beginnt, feiert Henk Groener sein Debüt als Bundestrainer. Der Niederländer hatte zu Jahresbeginn die Nachfolge von Michael Biegler angetreten. Das Rückspiel steigt nur drei Tage später am 24. März (20.00 Uhr) in San Sebastián.

"Spanien ist der stärkste Gegner in unserer Gruppe. Mit Hilfe unseres Publikums wollen wir diese Mannschaft herausfordern. Bei unserem Neuanfang brauchen wir die Unterstützung der Zuschauer", sagte Groener. Hinter Spanien (4:0) belegt die DHB-Auswahl mit 3:1 Punkten derzeit den zweiten Platz in der Gruppe 6, der zudem Litauen (1:3) und die Türkei (0:4) angehören. Die beiden besten Teams qualifizieren sich für die EM-Endrunde vom 29. November bis 16. Dezember dieses Jahres in Frankreich.