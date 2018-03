Buxtehuder Handballerinnen im Kampf um Europapokalplatz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Buxtehude (dpa/lno) - Im Kampf um den vierten Platz in der Handball-Bundesliga und die damit verbundene Europapokal-Teilnahme in der kommenden Saison beginnt für den Buxtehuder SV die möglicherweise entscheidende Phase. Die Partie bei Borussia Dortmund am Samstag bildet den Auftakt zu drei Duellen gegen Mitkonkurrenten. Weitere Gegner sind Bayer Leverkusen (10. März) und FrischAuf Göppingen (17. März). Mit Blick auf Gastgeber BVB warnte Leun: "Wenn das Abwehrbollwerk steht und Clara Woltering dahinter einen guten Tag erwischt, wird es für jeden schwer." Ob Michelle Goos (Patellarsehnenreizung) auflaufen wird, entscheidet sich kurzfristig. Emily Bölk (Handverletzung) fehlt weiterhin.