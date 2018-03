HC Elbflorenz Dresden feiert in Coburg vierten Sieg in Serie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Coburg (dpa/sn) - Der HC Elbflorenz Dresden hat seine Siegesserie in der 2. Handball-Bundesliga fortgesetzt. Der Mannschaft von Trainer Christian Pöhler gelang am Samstagabend durch ein 26:21 (14:15) beim HSC 2000 Coburg der vierte Erfolg nacheinander. Vor 2286 Zuschauern legten die Dresdner einen fulminanten Endspurt hin. In der 45. Minute führte Coburg noch mit 21:19. In der Schlussviertelstunde ließ das Pöhler-Team kein Gegentor mehr zu und kam durch sieben Treffer in Serie zum Auswärtssieg und zwei weiteren wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenverbleib. Bester Elbflorenz-Werfer war Julius Dierberg mit acht Toren.