Hannover (dpa/lni) - Die Situation scheint paradox. Die TSV Hannover-Burgdorf kann eine sehr erfolgreiche Saison zur besten der Clubgeschichte machen. Mit einem Sieg beim VfL Gummersbach am Sonntag (15.00 Uhr) wäre der Punktrekord mit dann 47 Zählern in einer Spielzeit der Handball-Bundesliga perfekt. Und doch geht die Saison mit großer Ungewissheit zu Ende. Nicht nur für Abwehrchef Sven-Sören Christophersen (33), der nach seinem letzten Karrierespiel neuer Sportlicher Leiter wird.

"Es ist für einen Sportler immer eine ungewisse Zukunft: Wie komme ich raus, welche Aufgaben warten da auf mich", sagte der Ex-Nationalspieler zu seiner neuen Rolle als Nachfolger von Erfolgsmanager Benjamin Chatton. "Ich weiß, dass mein Vorgänger sehr gute Arbeit gemacht hat. Natürlich wird man daran auch gemessen."

Vor zwei Wochen hatte der bisherige Geschäftsführer Chatton (37) überraschend seinen Abschied nach sieben Jahren angekündigt. Die Frage, ob der Tabellensechste, Vize-Pokalsieger und künftige Europapokalteilnehmer angesichts dessen das erreichte Spitzenniveau halten kann, treibt nun auch Trainer Carlos Ortega um. "Ich würde sogar gerne noch erfolgreicher sein", sagte der Spanier. "Aber wenn wir weiter wachsen wollen, brauchen wir ein größeres Budget."

Das wird es kaum geben. Die Möglichkeiten der großen drei Teams in Deutschland - Fast-Meister SG Flensburg-Handewitt, Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen und Rekord-Champion THW Kiel - wird die TSV auch kommende Saison nicht haben. Experten sehen unter anderem auch darin den Grund für den Abgang Chattons, der den Club zum Spitzenteam formte. Mehr dürfte schwierig werden, der Zenit könnte erreicht sein.

Chatton war mit der TSV 2017 in die 10 000 Zuschauer fassende TUI-Arena gezogen und selbst auch Arena-Geschäftsführer geworden. Der Zuschauerschnitt stieg moderat von 5100 auf gut 5300 an. Auch künftig wird die TSV 13 ihrer 17 Heimspiele dort austragen, aber keinen Geschäftsführer mehr entsenden. Der bisherige Marketing-Mitarbeiter Eike Korsen wird "nur" TSV-Geschäftsführer, um das Sportliche soll sich Christophersen kümmern. Dessen erste Aufgabe: Seinen eigenen Nachfolger als Spieler zu verpflichten. "Schon verrückt. Aber so ist es nun mal", sagte der ZDF-Experte in Sachen Nationalmannschaft.

Sein Vorteil ist, dass Chatton für die kommende Spielzeit bereits viel erledigt hat, das Team steht weitestgehend. Bundesliga-Torschützenkönig Casper Mortensen wechselt zum FC Barcelona und wird durch den Spanier Cristian Ugalde ersetzt. "Qualitativ hat man ihn gleichwertig ersetzt", befand Handball-Ikone Stefan Kretzschmar zuletzt im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Es ist ja alles vorbereitet, das Bett ist gemacht", urteilte Kretzschmar über die Zukunft Hannovers ohne Macher Chatton.

Für Christophersen ist seine neue Aufgabe "eine sehr, sehr große Chance". Dies sieht auch Ortega so. Etwas besorgt schien der 46 Jahre alte spanische Star-Trainer nach dem verkündeten Chatton-Aus aber schon gewesen zu sein. Der Malagueño suchte sofort das Gespräch mit seinem bisherigen Abwehrchef Christophersen. "Da habe ich festgestellt, wir sind auf einer Linie", sagte Ortega erleichtert.

Auch in der kommenden Saison will er zusammen mit seinem Co-Trainer, dem früheren Weltklasse-Spieler Iker Romero, die TSV zu Höchstleistungen treiben. "Die Mannschaft steht ja bereits und sie weiß, wie ich arbeite und was ich mir vorstelle. Damit ist die Chance sehr groß, dass wir wieder eine sehr gute Saison spielen können", sagte der ehrgeizige Coach. Saisonstart ist am 26. August.