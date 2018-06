Füchse spielen im DHB-Pokal gegen Drittligist Oranienburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf/Berlin (dpa/bb) - Handball-Bundesligist Füchse Berlin trifft in der ersten Runde des DHB-Pokals auf den Drittligisten Oranienburger HC. Das geht aus der Pokalauslosung vom Dienstag in Düsseldorf hervor. Gewinnt der EHF-Pokalsieger am 18. August gegen den Underdog, spielt er am Folgetag gegen den Sieger der Paarung TV Emsdetten/TuS N-Lübbecke. Die ersten beiden Cup-Runden werden im Modus eines Final Fours ausgetragen."Eine interessante und attraktive Gruppe, bei der wir uns natürlich auf das Duell mit unserem Nachbarn aus Oranienburg freuen", kommentierte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning die Auslosung.