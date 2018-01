Siegesserie reißt: THC verliert auswärts 27:30

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Wildungen (dpa) - Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC haben am zehnten Spieltag ihre erste Saisonniederlage kassiert. Bei der HSG Bad Wildungen Vipers unterlag das Team von Trainer Herbert Müller am Samstag mit 27:30 (15:12). Für die Thüringerinnen war Lydia Jakubisova (7) am erfolgreichsten.

Der Start ins neue Jahr verlief für den Thüringer HC holprig. Von Beginn an entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Zwei starke Abwehrreihen prägten die Partie. Erst in der Schlussphase der ersten Hälfte erspielten sich die Gäste eine Vier-Tore-Führung zum 15:11.

Nach dem Seitenwechsel verspielten die Thüringerinnen ihre gute Ausgangsposition. Der Gastgeber hielt weiterhin Anschluss. In der Schlussphase bahnte sich die Überraschung an, als die Thüringerinnen zu fehlerhaft im Angriff agierten und die HSG Bad Wildungen ihre Chancen besser nutze. Trotz der ersten Saisonniederlage behielt der THC seine Spitzenposition in der Liga.