Handballerinnen von Rödertal kassieren nächste Niederlage

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Wildungen (dpa/sn) - Die Handballerinnen des HC Rödertal bleiben auch nach dem 16. Bundesliga-Spieltag ohne Punkte abgeschlagen am Tabellenende. Der Erstliga-Aufsteiger unterlag am Samstag bei der HSG Bad Wildungen Vipers mit 20:24 (11:14). In der ersten Halbzeit konnten die Gäste aus Sachsen bis zur 28. Minute (11:11) vor allem dank einer guten Abwehrleistung mithalten. In Unterzahl musste die Mannschaft von Trainer Maximilian Busch bis zur Pause aber noch drei Tore hinnehmen. In der zweiten Hälfte sah Brigita Ivanauskaite (51.) nach einem Foul die Rote Karte. Erfolgreichste Torwerferin für Rödertal war Tamara Bösch mit 8/6 Toren.