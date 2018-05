Zu wenig Leistung im Training: Klare Ansage an Özil

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eppan (dpa) - Der Trainerstab um Joachim Löw ist mit den bisherigen Trainingsleistungen von Fußball-Weltmeister Mesut Özil in Südtirol nicht zufrieden.

"Wir erwarten, dass er sich selbst fordert in den Einheiten, um Substanz aufzubauen", sagte Löws Assistent Thomas Schneider in Eppan. Der 29 Jahre alte Özil gilt im DFB-Team als Fixkraft für die WM in Russland. Der Spielmacher des FC Arsenal hat aber auch weiter mit Rückenproblemen zu kämpfen. "Mesut ist immer wieder in Behandlung", berichtete Schneider. Er sei aber im Training dennoch "voll belastbar".

Auf Mario Gomez trifft das aktuell nicht zu. Der 32 Jahre alte Angreifer des VfB Stuttgart muss wegen muskulärer Probleme mit dem Teamtraining aussetzen. Gomez droht damit auch für das Testspiel an diesem Samstag in Klagenfurt gegen Österreich auszufallen. Verpassen werden das erste von zwei Länderspielen vor der WM definitiv Jérôme Boateng, der sich noch im Aufbautraining befindet, sowie Toni Kroos. Der Champions-League-Sieger von Real Madrid stößt erst am Spieltag zum vorläufigen deutschen WM-Kader.