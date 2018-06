Tottenham verlängert mit Topstürmer Kane

Direkt aus dem dpa-Newskanal

London (dpa) - Die Tottenham Hotspur haben den Vertrag mit Topstürmer Harry Kane verlängert. Der neue Kontrakt des 24-Jährigen gilt bis 2024, wie der Club aus dem Norden Londons mitteilte.

Kane, der als Kapitän die englische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland anführt, erzielte in der vergangenen Premier-League-Saison 30 Tore für die Spurs und musste sich damit in der Torschützenliste nur dem Ägypter Mohamed Salah vom FC Liverpool (32 Treffer) geschlagen geben. Wettbewerbsübergreifend kommt Kane 2017/18 auf 41 Tore im Verein.