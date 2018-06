Timo Werner: Muss für Weltklasse in besserem Club spielen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eppan (dpa) - Nationalstürmer Timo Werner sieht für sich nur noch begrenzte Entwicklungschancen bei RB Leipzig. "Um ein Weltklassespieler zu werden, muss ich auf Clubebene wahrscheinlich in einer noch besseren Mannschaft spielen", sagte der 22-Jährige in einem Interview der Zeitung "Die Welt" (Samstag). Werner spielt seit zwei Jahren für den sächsischen Fußball-Bundesligisten und hat sich im Nationalteam vor der WM als Stammspieler im Angriff etabliert.

Dennoch sieht sich der gebürtige Stuttgarter noch nicht auf Augenhöhe mit den besten Torjägern der Welt. "Um Weltklasse zu werden, muss man in den ganz großen Mannschaften spielen, um dann auch große Spiele zu spielen wie zum Beispiel das Finale oder Halbfinale der Champions League", sagte Werner. Einen schnellen Vereinswechsel allerdings strebe er derzeit nicht an, fügte der RB-Angreifer hinzu. "Ich habe noch vier oder fünf Jahre, um zu lernen", sagte Werner.

Vor der WM in Russland verspüre er keinen Druck. "Ich lege meinen Fokus nicht darauf, Torschützenkönig zu werden. Ich bin nicht so vermessen, dass ich mir das als Ziel setze", sagte Werner. Er sehe sich noch nicht als Spieler, auf den alle schauen. "Ich fliege noch etwas unter dem Radar und kann eigentlich nur gewinnen. Das ist mein großer Vorteil", meinte der Angreifer. In bislang zwölf Länderspielen hat Werner sieben Tore erzielt.