Schwache Mexikaner Mexiko bezwingen Schottland

Mexiko-Stadt (dpa) - Vor ihrem Abflug in Richtung Europa und der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland hat sich die mexikanische Nationalmannschaft in ihrer Heimat mit einem Sieg gegen Schottland verabschiedet - zeigte sich generell aber eher schwach.

Deutschlands erster WM-Gruppengegner Mexiko gewann das Freundschaftsspiel im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt mit 1:0 (1:0). Den Siegtreffer erzielte Giovani Dos Santos (L.A. Galaxy) in der 13. Minute.

Mit der Zeit verlor das Spiel der Mexikaner jedoch an Intensität. Gleichzeitig verbesserten sich die Schotten - dem mexikanischen Tor wurden sie jedoch nicht gefährlich. Die zweite Halbzeit war von den Wechseln in der El Tri gezeichnet. Trainer Juan Carlos Osorio setzte dabei auch Altstar Rafael Márquez ein.

Den letzten Test vor dem Deutschland-Spiel bestreiten die Mexikaner am kommenden Samstag gegen Dänemark in Kopenhagen. Mexiko ist bei der WM Dauergast - das Team ist zum 16. Mal dabei. Von den Teilnehmern in Russland haben nur Rekordweltmeister Brasilien, Deutschland und Argentinien mehr WM-Erfahrung. El Tri qualifizierte sich vorzeitig als bestes Team der CONCACAF-Zone. Bei der Endrunde war seit 1994 allerdings immer im Achtelfinale Schluss.