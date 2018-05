Rohrs Nigerianer mit Remis gegen Republik Kongo

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Port Harcourt (dpa) - Trainer Gernot Rohr hat mit Nigeria rund zweieinhalb Wochen vor Beginn der Fußball-WM im Testspiel gegen die Demokratische Republik Kongo nur unentschieden gespielt. Die Mannschaft des 64-jährigen Deutschen kam nicht über ein 1:1 (1:0) gegen den afrikanischen Rivalen hinaus.

William Troost-Ekong (14. Minute) brachte Nigeria in Führung, Cedric Ngulumbi (78. Foulelfmeter) glich aus. Der Mainzer Leon Balogun begann für Nigeria und wurde Mitte der zweiten Hälfte ausgewechselt.

Nigeria bestreitet vor der Endrunde in Russland noch zwei Tests gegen England am 2. Juni und Tschechien am 6. Juni. Die "Super Eagles" nehmen zum sechsten Mal an einer WM teil. In Gruppe D treffen sie auf Argentinien, Island und Kroatien.