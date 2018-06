Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saransk (dpa) - Perus Nationaltrainer Ricardo Gareca hat dem ehemaligen Bundesliga-Profi Paolo Guerrero vor dem WM-Start eine gute Verfassung bescheinigt.

"Er ist in sehr guter Form. Egal, was vorher passiert ist, er ist gut vorbereitet und fit. Er kann ebenso spielen wie alle anderen im Team", sagte Gareca vor dem Auftaktmatch der Gruppe C gegen Dänemark am Samstag (18.00 Uhr) in Saransk. Ob der Angreifer gegen die Dänen in die Startelf rückt, ließ der Coach jedoch offen. "Darüber entscheide ich erst kurz vor dem Spiel."

Der 34 Jahre alte Guerrero darf nach einer Entscheidung des Schweizer Bundesgerichts doch an der Fußball-WM in Russland teilnehmen. Eine zunächst verhängte Dopingsperre gegen den ehemaligen Spieler von Bayern München und des Hamburger SV war provisorisch ausgesetzt worden.

Gareca bedankte sich am Freitag ausdrücklich bei den Kapitänen der Gruppen-Gegner Dänemark, Frankreich und Australien, die sich für die Zulassung Guerreros zur WM eingesetzt hatten. "Vielen Dank für die Unterstützung! Ich freue mich über den Zuspruch. Das ist sehr positiv für ihn und die ganze Mannschaft", betonte Gareca.