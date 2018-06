Nigerianischer WM-Teilnehmer Etebo wechselt zu Stoke City

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essentuki (dpa) - Der nigerianische WM-Teilnehmer Oghenekaro Peter Etebo wechselt zum englischen Erstliga-Absteiger Stoke City. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb bei den "Potters" einen Vertrag über fünf Jahre.

Die Engländer zahlen für Etebo eine Ablöse von 7,2 Millionen Euro an CD Feirense aus Portugal. Der 14-malige Fußball-Nationalspieler war in der abgelaufenen Rückrunde an den spanischen Erstliga-Absteiger Las Palmas ausgeliehen. 2016 war Etebo von den Warri Wolves in Nigeria nach Feirense gewechselt.