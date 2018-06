Neuer und Neuling Petersen in der Startelf gegen Österreich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Klagenfurt (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet das letzte Länderspiel vor der Nominierung des endgültigen WM-Kaders am Abend in Klagenfurt gegen Österreich mit Kapitän Manuel Neuer und Neuling Nils Petersen in der Startelf.

Für Weltmeister Neuer vom FC Bayern München ist es das erste Spiel acht Monate nach einem Mittelfußbruch und das erste Länderspiel seit Oktober 2016.

Das Testspiel wird nach Aussage des Stadionsprechers nicht wie geplant um 18.00 Uhr angepfiffen werden können. Ein Unwetter mit Starkregen und Gewitter zwang Neuer und Co., ihr Aufwärmprogramm zu unterbrechen. Eine neue Anstoßzeit war zunächst nicht bekannt.

Bundestrainer Joachim Löw setzt im Angriff auf den 29 Jahre alten Länderspiel-Debütanten Petersen. Neben Neuer stehen als weitere Weltmeister von 2014 noch Sami Khedira und Mesut Özil in der Startformation. An diesem Montag muss Löw den 23-Mann-Kader für die WM in Russland dem Weltverband FIFA melden.

Die deutsche Aufstellung:

Neuer - Kimmich, Rüdiger, Süle, Hector - Khedira, Gündogan - Brandt, Özil, Sané - Petersen