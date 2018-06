Direkt aus dem dpa-Newskanal

Moskau (dpa) - Eintracht Frankfurts mexikanischer Nationalspieler Carlos Salcedo rechnet sich im Duell mit Fußball-Weltmeister Deutschland einiges aus.

"Man hat gebührendenden Respekt vor Deutschland, schließlich sind sie Weltmeister. Aber niemand ist unbesiegbar", sagte der 24 Jahre alte Verteidiger in Moskau. "Wir stellen uns vor, wie wir eine große Partie spielen. Das wollen wir am Sonntag zeigen. Die Mannschaft ist bereit für große Dinge."

Mexiko will dieses Jahr endlich mal weiter kommen als nur bis ins Achtelfinale. Bei den vergangenen sechs Weltmeisterschaften schied El Tri jeweils in der Runde der letzten 16 aus. Am Sonntag treffen die Lateinamerikaner zum Auftakt in Moskau auf die DFB-Elf von Bundestrainer Joachim Löw.