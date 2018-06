FIFA sucht Grund für viele freie Plätze in Jekaterinburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jekaterinburg (dpa) - Der Fußball-Weltverband FIFA untersucht den Grund für die zahlreichen freien Plätze beim Vorrundenspiel zwischen Uruguay und Ägypten (1:0) in Jekaterinburg. Bei einer Kapazität von 33 061 Zuschauern waren am Freitag lediglich 27.015 Besucher im Stadion.

"Vielleicht hat das Wetter den einen oder anderen abgeschreckt", sagte Alexej Sorokin, Generaldirektor des WM-Organisationskomitees, der Zeitung "Sport-Express". "Wir haben eine ausreichende Zahl von Karten verkauft: etwa 32.000. Vielleicht kommen die Fans ja noch." Laut FIFA wurden 32.278 Karten abgesetzt.

Warum deutlich weniger Zuschauer im Stadion waren als Tickets verkauft wurden, solle nun untersucht werden, teilte die FIFA auf Anfrage mit. Es könne diverse Gründe dafür geben, darunter "No Shows" am Tag des Spiels, also Ticketinhaber, die auf einen Besuch verzichteten. Der Sportminister des Gebiets Swerdlowsk, Leonid Rapoport, erklärte, die Differenz liege "in der Verantwortung der FIFA. Die Tickets für die Plätze waren nicht in unserem Verkauf."

"Die WM hat alles, um die beste zu werden, aber sie kann auch in die Hose gehen wegen leerer Tribünen", kommentierte "Sport-Express" ärgerlich. "Und bedanken kann sich Russland dafür bei der FIFA. Das muss geändert werden, bevor es zu spät ist." Das FIFA-System des Kartenverkaufs sei zu kompliziert gewesen. Leer gewesen seien vor allem die unteren, teuren Ränge, für die Tickets oft paketweise an Sponsoren gegangen seien.