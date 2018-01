FA Cup: Liverpool scheidet nach 2:3 gegen West Brom aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Liverpool (dpa) - Der FC Liverpool steuert womöglich auf eine kleine Krise zu. Die Mannschaft von Jürgen Klopp verlor in der vierten Runde des FA Cups zuhause mit 2:3 (1:3) gegen Liga-Konkurrent West Bromwich Albion und ist damit ausgeschieden.

Erst am Montag hatten die Reds in der Premier League gegen den Tabellenletzten Swansea City (0:1) verloren. Klopp war nach der enttäuschenden Fußballwoche bedient.

Dabei war Liverpool in Anfield durch einen frühen Treffer von Roberto Firmino (5.) sogar in Führung gegangen. Doch ein Doppelpack von West Broms Jay Rodriguez in der 7. und 11. Minute und ein Eigentor von Joel Matip (45.+2) besiegelten das überraschende Pokal-Aus für den Tabellenvierten der Premier League gegen den Vorletzten West Brom. Der Anschlusstreffer von Mohamed Salah (78.) machte es noch einmal spannend. Mehr gelang den Reds aber nicht.

Vor dem dritten Tor für die abstiegsbedrohten Gäste kam es in der ersten Hälfte der Partie zu zwei umstrittenen Spielszenen. Erst wurde ein Treffer von West Broms Craig Dawson nach einem Videobeweis nicht gegeben, weil dessen Mitspieler Gareth Barry im Abseits stand und Liverpool-Keeper Simon Mignolet behinderte.

Kurz darauf nutzte Schiedsrichter Craig Pawson den Videobeweis und entschied nach einem Foul an Salah auf Strafstoß für Liverpool. Es war das erste Mal im englischen Fußball, dass sich ein Referee die strittige Szene selbst anschaute. Rund vier Minuten lang war die Partie unterbrochen. Doch den Foulelfmeter vergab Roberto Firmino anschließend, als er den Ball gegen die Querlatte schoss.

Nachdem der FC Liverpool noch vor zwei Wochen mit dem 4:3-Sieg gegen Premier-League-Spitzenreiter Manchester City die Fußball-Fans in ganz England begeisterte, dürfte die Stimmung nach dieser Woche gedämpft sein. Viel Zeit zum Ärgern bleibt Klopp und Co. jedoch nicht. Schon am Dienstag muss Liverpool zum Liga-Spiel nach Huddersfield.