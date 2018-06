Englische Premier League führt Winterpause ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

London (dpa) - Die englische Premier League führt ab der Saison 2019/20 eine zweiwöchige Winterpause ein, teilten die oberste englische Fußball-Spielklasse und der englische Fußballverband FA mit.

Eine vollständige Unterbrechung des Spielbetriebs gibt es allerdings nicht. Die Pause soll für jeweils die Hälfte der Teams zeitversetzt stattfinden, so dass pro Wochenende fünf Partien gespielt werden. Anders als in der Bundesliga soll die Winterpause auch nicht über Weihnachten und zum Jahreswechsel stattfinden, sondern im Februar, weil die Spiele an den Feiertagen für TV-Anstalten als besonders wichtig gelten.

"Das ist ein bemerkenswerter Moment für den englischen Fußball und wir glauben, dass sowohl die Clubs als auch das Land davon profitieren werden", sagte FA-Chef Martin Glenn der Mitteilung zufolge. "Es ist kein Geheimnis, dass wir einen sehr vollen Spielplan haben."

Um die Pause möglich zu machen, soll die fünfte Runde des FA Cups in Zukunft nur noch unter der Woche ausgetragen werden. Die Wiederholungsspiele, die normalerweise nach einem Unentschieden angesetzt werden, sollen nicht mehr stattfinden. Stattdessen gibt es bei einem Remis Verlängerung und Elfmeterschießen.

Die für die zweite bis vierte Spielklasse zuständige EFL war ebenfalls an den Verhandlungen beteiligt. Aufgrund der hohen Anzahl von 46 Spielen pro Liga soll dort allerdings vorerst keine Winterpause eingeführt werden.