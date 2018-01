BVB-Profi Erik Durm fällt wieder aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa) - Fußball-Nationalspieler Erik Durm bleibt der große Pechvogel beim Bundesligisten Borussia Dortmund.

Wie der Club mitteilte, hat sich der 25-Jährige am Mittwoch im Training einen Außenbandriss am rechten Sprunggelenk zugezogen und wird damit längere Zeit fehlen. Durm, der in dieser Saison noch kein Bundesligaspiel bestreiten konnte, stand nach langer Verletzungspause am vergangenen Sonntag beim Spiel gegen den VfL Wolfsburg erstmals wieder im Kader. Seine bislang letzte Partie absolvierte der Abwehrspieler am 20. Mai 2017.