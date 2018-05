FSV Zwickau verpflichtet Bickel und Rodas

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwickau (dpa) - Der FSV Zwickau hat zwei weitere Spieler für die kommende Saison in der 3. Fußball-Liga verpflichtet. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, werden Christian Bickel vom SC Paderborn und Manolo Rodas von der U23-Mannschaft des SC Freiburg den FSV verstärken. Bickel erhält bei den Westsachsen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021, der Kontrakt von Rodas läuft bis zum 30. Juni 2020.

Bickel, der unter anderem in der Jugend des FC Rot-Weiß Erfurt spielte, war als Profi auch schon für Energie Cottbus und Hansa Rostock aktiv. In der abgelaufenen Saison war der 27-jährige Offensiv-Allrounder von Paderborn an Drittligist VfL Osnabrück ausgeliehen. Aufgrund eines im Juli 2017 erlittenen Kreuzbandrisses kam Bickel nur auf sieben Einsätze für den VfL. "Ich freue mich auf den FSV, die Fans und dass ich wieder in der Region sein kann. Die positiven Gespräche mit Trainer Joe Enochs, den ich ja noch gut aus Osnabrück kenne, haben mich überzeugt, nach Zwickau zu kommen", erklärte Bickel in einer Vereinsmitteilung.

Der 21-jährige Rodas brachte es für die Regionalliga-Vertretung des SC Freiburg in dieser Saison auf 31 Spiele. Dabei gelangen ihm vier Tore und fünf Vorlagen. Rodas soll beim FSV die linke Außenbahn besetzen. Zuvor hatten die Zwickauer bereits Nico Beyer (Hertha BSC), Julius Reinhardt (Chemnitzer FC) und Janik Mäder (ZFC Meuselwitz) verpflichtet.