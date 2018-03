FSV Zwickau trifft am 14. Mai auf Borussia Dortmund

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwickau (dpa) – Fußball-Drittligist FSV Zwickau bestreitet am 14. Mai ein Freundschaftsspiel gegen Bundesligist Borussia Dortmund. Anstoß der Partie ist um 19.00 Uhr im Stadion Zwickau. Den Termin gab der Verein am Dienstag bekannt. Für den FSV sind die Einnahmen aus dem Spiel ein wichtiger Bestandteil zur Erfüllung der Lizenzauflagen für die aktuelle Saison. Das Spiel gegen Dortmund sollte bereits am 13. August 2017 stattfinden, musste damals aufgrund großer Personalprobleme beim BVB allerdings verlegt werden. Zum ursprünglichen Termin war das Spiel mit 10 134 verkauften Tickets bereits ausverkauft. Ab Mittwoch werden etwa 500 Karten, die zwischenzeitlich zurückgegeben wurden, in den freien Verkauf gehen.