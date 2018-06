Wolfsburg startet am 1. Juli in die Vorbereitung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa) - Der VfL Wolfsburg beginnt am 1. Juli mit der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga. 41 Tage nach dem Relegations-Rückspiel gegen den Zweitliga-Dritten Holstein Kiel bittet Trainer Bruno Labbadia seine Mannschaft erstmals auf den Trainingsplatz. Über die weiteren Termine in der Vorbereitung werden Labbadia und Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke, der sein Amt am Freitag offiziell angetreten hat, in den kommenden Tagen beraten.

Entgegen ursprünglichen Planungen wird der VfL keine Werbereise nach China machen. "Wir haben uns dazu entschieden, den Fokus jetzt voll und ganz auf eine sportlich optimale Vorbereitung zu legen", begründete Geschäftsführer Tim Schumacher am Freitag die Entscheidung. Die Reise soll aber nachgeholt werden.