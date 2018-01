SV Wehen verlängert Vertrag mit Mintzel um ein Jahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der SV Wehen Wiesbaden hat den Vertrag mit Routinier Alf Mintzel um ein Jahr bis zum 30. Juni 2019 verlängert. "Solange mich die Füße tragen, bleibe ich am Ball. Es macht mir weiterhin sehr viel Spaß, und ich freue mich, den eingeschlagenen Weg noch ein Stückchen mitgehen zu dürfen", sagte der 36-jährige Linksverteidiger in einer Pressemitteilung des Fußball-Drittligisten. Der Publikumsliebling spielt bereits seit 2010 für Wehen.

Sportdirektor Christian Hock lobte am Donnerstag: "Auch im hohen Fußballer-Alter bringt er immer noch Top-Leistungen und ist eine wichtige Stütze für die Mannschaft. Er steht wie kein Zweiter für Leidenschaft, Einstellung, Einsatzwille und Kontinuität beim SVWW."

Der Tabellendritte tritt am Samstag um 14.00 Uhr bei der SpVgg Unterhaching an. Während Trainer Rüdiger Rehm wieder auf den zuletzt gesperrten Robert Andrich setzen kann, fallen die Langzeitverletzten Jeremias Lorch, Philipp Müller und Stephané Mvibudulu sowie Jules Schwadorf (Muskelfaserriss) in diesem Spiel aus.