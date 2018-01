Abstiegsbedrohter HSV stellt neuen Cheftrainer vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV will am Montag seinen neuen Cheftrainer vorstellen. Schon um 15.00 Uhr ist das erste Training mit dem Nachfolger des am Vortag beurlaubten Markus Gisdol angesetzt. Der Vertrag mit Top-Favorit Bernd Hollerbach soll nach Medien-Informationen bereits bis 2019 perfekt sein. Ex-HSV-Profi Hollerbach hatte zuletzt die Würzburger Kickers in die 2. Bundesliga geführt und war nach Abstieg in die Drittklassigkeit im vergangenen Jahr zurückgetreten.