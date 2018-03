VfB Stuttgart will Erfolgsserie auch gegen Leipzig ausbauen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart will im Heimspiel gegen RB Leipzig heute (15.30 Uhr/Sky) unter Trainer Tayfun Korkut ungeschlagen bleiben und einen weiteren Schritt zum Klassenverbleib gehen. Stuttgart hat die vergangenen vier Spiele gewonnen. Leipzig wartet in der Bundesliga dagegen seit drei Partien auf einen Sieg. Im Duell mit den Sachsen kommt es auch zum Wiedersehen mit Ex-VfB-Stürmer Timo Werner. Für den Fußball-Nationalspieler ist es das erste Bundesliga-Spiel in der Mercedes-Benz Arena seit seinem Abschied aus Stuttgart im Sommer 2016.