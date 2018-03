VfB-Coach Korkut hält Werbung beim DFB für Gomez für unnötig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa) - Nach Ansicht von Tayfun Korkut ist Werbung für eine Berufung von Stürmer Mario Gomez in die Fußball-Nationalmannschaft gar nicht nötig. "Mario ruht in sich. Das kann ich so ganz klar sagen. Bewerbungsschreiben muss ein Mario Gomez nicht vorbereiten. Und auch ich als Trainer muss ihm da bei so einem Bewerbungsschreiben nicht zur Seite stehen", sagte der Coach des VfB Stuttgart am Mittwoch. "Der Bundestrainer wird da entscheiden, wie er es sieht. Ich weiß, was Mario kann. Das weiß der Bundestrainer auch." Vor dem Bundesliga-Duell mit dem SC Freiburg am Freitag (20.30 Uhr) betonte Korkut, er sei froh, "dass Mario für uns spielt".