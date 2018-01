Nach Gomez-Transfer: Coach Wolf wünscht sich weitere Neue

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa) - Nach der Verpflichtung von Mario Gomez hat Trainer Hannes Wolf die Hoffnung auf weitere Verstärkung für den VfB Stuttgart in dieser Transferperiode noch nicht aufgegeben. "Wir wissen, dass der Kader auf keinen Fall zu groß ist. Wir sind dabei, zu prüfen, was möglich ist", sagte der Coach des abstiegsbedrohten schwäbischen Fußball-Bundesligisten am Donnerstag. "Ich würde mich freuen, wenn jemand kommt, aber es müssen die richtigen Spieler sein."

Mittelfeldspieler Ebenezer Ofori steht dagegen wie Anto Grgic vor einem Abschied von den Stuttgartern. "Wir sind mit Ebenezer auf der Suche nach einer anderen Lösung", sagte Wolf. Es gebe keine realistische Chance für ihn auf dem Platz zu stehen. Grgic wurde am Donnerstag bis zum Sommer 2019 an den Schweizer Club FC Sion ausgeliehen.