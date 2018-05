Wiebke Meister mit Doppelpack bei Turbines 4:0-Auswärtssieg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sinsheim/Potsdam (dpa/bb) – Turbine Potsdam hat sich einen Spieltag vor dem Saisonende der Frauen-Fußball-Bundesliga durch ein 4:0 (1:0) bei der TSG Hoffenheim den vierten Tabellenplatz gesichert. Im Sinsheimer Dietmar-Hopp-Stadion gelang Torjägerin Svenja Huth vor der Pause das 1:0 (38. Minute). Die von Potsdam dominierte Partie entschied nach dem Seitenwechsel ein Doppelpack der kurz zuvor eingewechselten Wiebke Meister (63., 71.). Felicitas Rauch staubte noch zum 4:0-Endstand ab (77.). Angesichts der mit der Tabellensituation verbundenen Tatsache, dass Turbine bereits vor Anpfiff keine Möglichkeit mehr auf eine Champions-League-Platzierung besaß, experimentierte Trainer Matthias Rudolph ein wenig in der Aufstellung. Für Nationaltorfrau Lisa Schmitz stand Vanessa Fischer erstmals in dieser Saison für Potsdam zwischen den Pfosten. Auch Kapitänin Lia Wälti, die nach der Saison Turbine in Richtung Ausland verlassen wird, blieb nur auf der Bank. Für die Mittelfeldspielerin rückte Winterzugang Klara Cahynova in die Startelf. Zum Saisonabschluss empfängt Turbine am kommenden Sonntag (14.00 Uhr) im Babelsberger Karl-Liebknecht-Stadion den SC Sand.