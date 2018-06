VfL Osnabrück verpflichtet David Blacha aus Wiesbaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück (dpa/lni) - Der VfL Osnabrück hat David Blacha für die kommende Saison in der 3. Fußball-Liga verpflichtet. Der Mittelfeldspieler kommt ablösefrei vom SV Wehen Wiesbaden zu den Niedersachsen, teilte der Club am Dienstag mit. Der 27-Jährige unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Blacha wurde bei Borussia Dortmund ausgebildet. Er bestritt bislang 19 Zweitliga- und 220 Drittligaspiele. Dabei erzielte er 25 Tore.

Dagegen wird Talent Jannik Tepe den VfL verlassen. Der 19-Jährige will sich auf sein angestrebtes Maschinenbau-Studium konzentrieren. In Osnabrück wird der Studiengang nicht angeboten. Er sucht daher einen neuen Verein in einer Stadt, in der er parallel zum Fußball das Fach studieren kann.