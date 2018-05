VfL Osnabrück verlängert Vertrag mit Kamer Krasniqi

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück (dpa/lni) - Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat den Vertrag mit Kamer Krasniqi um ein Jahr verlängert. Das teilte der Club am Freitag mit. Der 22-Jährige hat alle Nachwuchsmannschaften der Lila-Weißen durchlaufen und kam in der vergangenen Saison auf 18 Einsätze in der 3. Liga. Zudem statteten die Osnabrücker die beiden Nachwuchsspieler Tim Möller und Simon Haubrock mit Profiverträgen aus. Möller unterzeichnete für ein Jahr, Haubrock bis 2020.