Badeunfall: Osnabrücks Talent Klaas fällt monatelang aus

Osnabrück (dpa/lni) - Fußball-Drittligist VfL Osnabrück muss beim Trainingsauftakt am Mittwoch auf sein Talent Sebastian Klaas verzichten. Der 19-Jährige hat sich bei einem Badeunfall im Urlaub in Spanien an der Wirbelsäule verletzt. Nach Angaben des Clubs vom Montag hat sich der Offensivallrounder einen Bruch des siebten Halswirbels zugezogen.

Neuronale Folgen seien bei einer Untersuchung im Krankenhaus in Spanien ausgeschlossen worden, hieß es in der Mitteilung. Eine Operation sei nicht erforderlich. Klaas wird voraussichtlich zwei bis drei Monate pausieren müssen. "Ich bin unglaublich enttäuscht, dass ich nicht direkt mit dem Start der Vorbereitung bei meiner Mannschaft sein kann", sagte der Spieler.