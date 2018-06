Promi-Schiri: Deutsches WM-Team nicht der absolute Favorit

12. Juni 2018 13:56 Fußball - Neustadt an der Weinstraße

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rödersheim-Gronau (dpa/lrs) - Markus Merk, lange Jahre bekanntester Schiedsrichter der Bundesliga und WM-erfahrener "Pfeifenmann", sieht die deutsche Elf bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland nicht als absoluten Favoriten. Beim deutschen Sieg vor vier Jahren habe man ein homogenes Team gehabt, es sei eine Spannung aufgebaut und gehalten worden, sagte Merk der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag beim Start der pfälzischen Frühkartoffelernte in Rödersheim-Gronau. "Es gibt jetzt, im Gegensatz zu 2014, viele Punkte, die kontraproduktiv sind", ergänzte er mit Blick auf die deutsche Elf.

Als eines von mehreren Beispielen nannte er das Treffen von Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, das "im Vorfeld für viele Diskussionen gesorgt hat, für viel Unmut". "Die beiden waren für mich sehr schlecht beraten, sowas zu tun." Merk erinnerte daran, dass Gündogan beim WM-Testspiel gegen Saudi-Arabien in Leverkusen von vielen Zuschauern ausgepfiffen worden war. "Das ist unschön, nicht nur für den Spieler, das ist ein Team", sagte er. "Da ist eine Missstimmung, die unnötigerweise eingetreten ist" und bei der man es versäumt habe, ihr schnell entgegenzutreten.

Als weitere Punkte nannte Merk den Verzicht von Bundestrainer Joachim Löw auf Leroy Sané, der zu viel Unverständnis geführt habe. Und das Fixieren auf die Personalie Manuel Neuer, was aber gerechtfertigt sei, weil der Torwart der Kapitän ist. "Das sind so Punkte, die nicht störungsfrei gelaufen sind", sagte Merk. Er wies aber darauf hin, dass dem deutschen Team erfahrene Spieler angehören und dass man darauf hoffe, mit dem Anpfiff eine Turniermannschaft zu präsentieren, die möglichst bis zum Finale im Wettbewerb bleibt.

Allerdings gebe es "viele Favoriten". Viele Menschen sähen in der spanischen Elf den Weltmeister, und auch die Brasilianer seien für viele Titelanwärter, ebenso noch zwei, drei andere Teams.