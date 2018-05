Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Sascha Mölders und Joker Simon Seferings haben den TSV 1860 München zum Aufstieg in die 3. Fußball-Liga geschossen. Nach seinem Doppelpack beim 3:2 im Hinspiel gegen den 1. FC Saarbrücken rettete der 33-jährige Mölders die "Löwen" auch am Sonntag beim 2:2 (0:1) im Heimspiel. Mölders verwandelte in der 66. Minute einen Foulelfmeter zum 1:2. Seferings machte dann Sekunden nach seiner Einwechslung alles klar (83.).

Zuvor hatten die Münchner nach einem 0:2 schon vor dem Aus in den Aufstiegs-Playoffs gestanden. Vor rund 12 500 Zuschauern im ausverkauften Grünwalder Stadion brachte ein Eigentor von Jan Mauersberger (33. Minute) 1860 in Rückstand. Nach der Pause ließ Sebastian Jacob die Gäste ein weiteres Mal jubeln (58.).

In einem spannenden und phasenweise ruppigen Spiel zeigte Saarbrücken trotz des 2:3 zu Hause einen couragierten Auftritt. Die Münchner Mannschaft von Trainer Daniel Bierofka blieb lange hinter der starken Vorstellung des Hinspiels in den Aufstiegsplayoffs zurück, aber profitierte wieder von Torjäger Mölders - und von einer Leistungssteigerung nach der Pause.

Die "Löwen" dürfen nach dem tiefen Sturz in die Viertklassigkeit vor einem Jahr nun wieder im besser bezahlten Fußball ran. Vor zwölf Monaten war der deutsche Meister von 1966 nach der Niederlage in der Relegation gegen Jahn Regensburg wegen finanzieller Probleme gleich in die Regionalliga durchgereicht worden.