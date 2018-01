Heynckes mit Appell für mehr Anstand im Profifußball

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Jupp Heynckes hat zu mehr Anstand im Profifußball aufgerufen. Eskapaden wie die von Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang, der offenbar seinen Wechsel erzwingen möchte, gefallen dem routinierten Trainer des FC Bayern München überhaupt nicht. "Das hat es immer gegeben, aber im Moment ist die Dimension eine ganz andere", sagte der 72-Jährige. "Ich stehe dem sehr kritisch gegenüber. Ich finde, dass Fußballer priviligiert sind, wenn man bedenkt, wie hart und schwierig man draußen sein monatliches Einkommen verdienen muss." Zum Beruf der Profis gehörten Berufsethik und Moral sowie ein Blick über den Tellerrand.

"Ich fordere keine Solidarität. Aber ich finde, die aufnehmenden Vereine sollten darüber nachdenken, ob sie solche Spieler verpflichten. Ich würde das ablehnen", erklärte Heynckes. Das Verhalten von Spielern wie Ousmane Dembélé, der im Sommer vom BVB zum FC Barcelona gewechselt war, oder das von Aubameyang sei "sehr kritisch zu sehen", sagte der Coach. Der Fall von Philippe Coutinho, der für geschätzte 160 Millionen Euro vom FC Liverpool zum FC Barcelona wechselte, sei ähnlich. Aber das sei eleganter gelöst worden.

Die Vereine, die die Spieler aufnehmen, sollten sich bewusst machen, dass die selben Spieler das irgendwann mit diesen Clubs auch machen würden, sagte Heynckes.

"Man muss einfach eine klare Linie haben. Die Spieler müssen wissen, ob so was möglich ist oder nicht", forderte Heynckes. Spieler ein Jahr auf die Tribüne zu setzen, sei als Sanktion nicht machbar. "Man muss sich vorher intensiv um die Spieler kümmern und kommunizieren, in welchem Club sie spielen und welche Verantwortung sie haben", sagte der Routinier. "Die Spieler haben eine große Verpflichtung dem Club gegenüber. Das muss der Weg sein. Überzeugung, vielleicht Erziehung oder ganz klare Richtlinien und Ansagen im Club. Ich denke, dass das bei Bayern München so ist."

Mit Blick auf steigende Eintrittspreise warnte Heynckes die Vereine. "Wir müssen aufpassen, dass uns die Fans nicht irgendwann den Rücken kehren", sagte der 72-Jährige.