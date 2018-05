FC Bayern startet am 2. Juli in die Saisonvorbereitung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Der FC Bayern startet am 2. Juli unter Neu-Trainer Niko Kovac in die Saisonvorbereitung. Das teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Freitag mit. Weil zahlreiche Münchner Stars mit ihren Nationalteams bei der Weltmeisterschaft spielen, wird sich der Trainingskader aber erst im Laufe der Sommervorbereitung komplettieren. Ein erstes Spiel ist für den 21. Juli in Klagenfurt gegen Paris Saint-Germain angesetzt.

Vom 23. bis 30. Juli reist der deutsche Meister in die USA, wo Spiele gegen Juventus Turin (25. Juli) und Manchester City (28. Juli) geplant sind. Am 28. August findet das Abschiedsspiel für Bastian Schweinsteiger in einer Partie mit Chicago Fire statt. Die neue Bundesliga-Saison beginnt am 24. August, eine Woche vorher wird die erste Runde im DFB-Pokal ausgetragen.