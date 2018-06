Deutsche Roboter-Teams hoffen auf WM-Titel in Kanada

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Während Jogi Löw und die Nationalelf in Russland um den WM-Titel kämpfen, laufen humanoide Roboter vom 18. bis 22. Juni in Kanada zu ihrer Fußball-Weltmeisterschaft auf. Aus Deutschland sind Teams aus Leipzig, Hamburg, Berlin, Frankfurt, Dortmund und Bremen beim RoboCup 2018 dabei. Sie haben Top-Chancen. Die Bremer holten mit ihren Nao-Robotern schon sechs Mal den WM-Titel. Nach Kanada fahren sie mit acht Naos, die meist im Bordgepäck-Koffer mitreisen können. Die Roboter mit menschlichen Zügen sind nur knapp 60 Zentimeter groß. Und zur Not wird eben der Kopf abgenommen.