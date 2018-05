SV Waldhof Mannheim spielt um den Aufstieg in die 3. Liga

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mannheim (dpa/lsw) - Der SV Waldhof Mannheim spielt am heute Abend zum dritten Mal nacheinander um den Aufstieg in die 3. Fußball-Liga. Im ersten von zwei Relegationsspielen tritt die Mannschaft von Trainer Bernhard Trares dann beim KFC Uerdingen an. Aufgrund der Baufälligkeit des Uerdinger Stadions wird die Partie in Duisburg ausgetragen. In den vergangenen beiden Jahren waren die Mannheimer in den Aufstiegs-Playoffs jeweils an SF Lotte und dem SV Meppen gescheitert. Das entscheidende Rückspiel gegen Uerdingen findet dann am Sonntag (14.00 Uhr) im bereits ausverkauften Carl-Benz-Stadion in Mannheim statt.