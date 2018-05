Heidel gewinnt Prozess gegen Spielerberater

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Bundesliga-Manager Christian Heidel hat vor dem Landgericht Mainz einen Prozess gegen einen Spielervermittler gewonnen. Das noch nicht rechtskräftige Urteil bestätigte am Dienstag eine Gerichtssprecherin. Der Berater hatte ursprünglich eine halbe Million Euro an Provision von Heidel gefordert, da er seiner Ansicht nach 2016 an dessen Wechsel innerhalb der Fußball-Bundesliga vom FSV Mainz 05 zu Schalke 04 beteiligt war. Das Gericht machte in der Verhandlung im März einen Vergleichsvorschlag, wonach der heutige Sportvorstand der Gelsenkirchener 126 000 Euro bezahlen sollte. Dieser kam aber nicht zustande.