1. FC Magdeburg leiht Stürmer Berisha von RB Salzburg aus

Magdeburg (dpa) - Aufsteiger 1. FC Magdeburg hat für seine erste Saison in der 2. Fußball-Bundesliga den Angreifer Mergim Berisha von RB Salzburg ausgeliehen. Der 20-jährige Kosovo-Albaner wurde in Berchtesgaden geboren und durchlief die Jugendabteilung in Salzburg. Danach sammelte er Erfahrungen in der obersten österreichischen Spielklasse beim FC Liefering, für den er in 30 Spielen 14 Tore schoss. In der vergangenen Saison spielte Berisha als Leihgabe bei LASK Linz und traf in 18 Bundesliga-Spielen fünfmal. Zudem gehörte er zum Junioren-Team von RB Salzburg, das 2017 überraschend die Youth League gewonnen hatte.