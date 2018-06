Hoffenheim: Kein Kommentar zu Nagelsmann-Gerüchten mit Real

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Madrid (dpa) - 1899 Hoffenheim will einen "Bild"-Bericht, wonach Real Madrid bei Trainer Julian Nagelsmann angefragt hat, nicht kommentieren. Dies sagte ein Sprecher des Fußball-Bundesligisten am Montag. Nach Angaben des Blattes hat der Champions-League-Sieger nach dem Rücktritt von Trainer Zinédine Zidane Nagelsmann kontaktiert. Demnach soll es "konkretes Interesse" an dem 30-Jährigen gegeben haben. Nagelsmann soll aber "nach kurzem Überlegen abgewunken" haben. Der Trainer hat beim Champions-League-Teilnehmer der nächsten Saison einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021, verfügt allerdings über eine Ausstiegsklausel 2019. Bis dahin hatte Mäzen Dietmar Hopp seinen Erfolgscoach in die Pflicht genommen.