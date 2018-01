FC Bayern eröffnet Rückrunde: Wagner hofft auf Debüt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Nach einer kurzen Winterpause eröffnet Herbstmeister FC Bayern heute die Rückrunde der Fußball-Bundesliga. Bei Bayer Leverkusen wollen die Münchner den nächsten Schritt zum sechsten Titel in Serie machen. Das Team von Trainer Jupp Heynckes muss ohne Torjäger Robert Lewandowski und Weltmeister Mats Hummels antreten. Die Leistungsträger hatten den Großteil der Vorbereitung verpasst.

Möglicherweise kommt Winterneuzugang Sandro Wagner anstelle von Lewandowski auf Anhieb zum Einsatz. Er sei bereit, sagte der Nationalspieler, für den die Bayern rund zwölf Millionen Euro Ablöse an 1899 Hoffenheim bezahlten. In der Abwehr rückt Niklas Süle für Hummels an die Seite von Jérôme Boateng. Im WM-Jahr mussten die Bayern mit einer kurzen Winterpause zurechtkommen. Gerade einmal 22 pflichtspielfreie Tage lagen zwischen dem Pokalerfolg gegen Borussia Dortmund und der Partie in Leverkusen.