RB-Stürmer Poulsen: Kein Abwärtstrend

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Stürmer Yussuf Poulsen sieht bei RB Leipzig nach den fünf Pflichtspielen ohne Sieg Ende des vergangenen Jahres und Platz fünf zum Start in die Rückrunde keinen Abwärtstrend. "Nein, wir sind als Mannschaft besser und reifer als vor einem Jahr", sagte er in einem Interview der "Sport Bild" (Mittwoch). Vor zwölf Monaten hatten die Leipziger als Tabellenzweiter der Fußball-Bundesliga überwintert und waren am Ende der Saison als Vizemeister direkt in die Champions League eingezogen.

Entscheidend für die Formschwäche und Ergebniskrise vor Weihnachten sieht der dänische Angreifer das gleichzeitige Fehlen wichtiger Mitspieler. Sechs Partien konnte Offensivkraft Marcel Sabitzer nicht spielen, in drei Begegnungen davon stand auch Vorbereiter Emil Forsberg nicht zur Verfügung. Zudem musste Trainer Ralph Hasenhüttl zweimal ohne Abwehrspieler Dayot Upamecano planen. "Die können wir mal ersetzen. Aber nicht alle gleichzeitig und nicht über längere Zeit", sagte Poulsen.

In Sachen Einstellung und bedingungslosem Einsatz sieht er aber auch bei manchem noch Potenzial. Als positives Beispiel nannte er Sabitzer. "Sabi haut immer alles raus, egal ob es regnet, schneit oder 40 Grad sind. Davon können sich manche etwas abschauen", sagte Poulsen. "Wir können uns nicht nur auf die Qualität verlassen."

Beim Auftakt der Vorbereitung konnte Sabitzer nach seiner Schulterverletzung am Dienstag wieder mittrainieren. Ebenso Upamecano, der beim 2:3 gegen Hertha BSC im letzten Pflichtspiel des vergangenen Jahres wegen einer Sperre gefehlt hatte. Noch nicht dabei war Forsberg, der noch immer nicht beschwerdefrei ist. Er hatte wegen einer Bauchmuskelzerrung vor der kurzen Winterpause ausgesetzt.