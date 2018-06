RB Leipzig an brasilianischem Stürmer Cunha interessiert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - RB Leipzig will seine Offensivabteilung mit dem brasilianischen Stürmer Matheus Cunha verstärken. Nach übereinstimmenden Berichten von "Bild" und "Leipziger Volkszeitung" (Mittwoch) wirbt der sächsische Fußball-Bundesligist um den 19-jährigen Angreifer vom Schweizer Erstligisten FC Sion. Allerdings gibt es für das Top-Talent noch mindestens sechs andere Interessenten, wie Sion-Präsident Christian Constantin in der Schweizer Zeitung "Blick" erklärte. Cunha erzielte in 33 Pflichtspielen zehn Treffer für den eidgenössischen Club und hat noch einen Vertrag bis 2021.