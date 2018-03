RB in Stuttgart unter Zugzwang: Punkte holen, Kräfte sparen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Für RB Leipzig und seinen Torjäger Timo Werner ist die Bundesliga-Partie beim VfB Stuttgart heute (15.30 Uhr/Sky) kein Spiel wie jedes andere. Die Sachsen sind gezwungen, beim wiedererstarkten Aufsteiger zu punkten, wenn das Saisonziel Champions- League-Teilnahme nicht frühzeitig aus den Augen verloren werden soll. Zudem heißt es, die Kräfte klug einzuteilen. Nach dem 2:1-Heimsieg gegen Zenit St. Petersburg am Donnerstag in der Europa League wartet am kommenden Donnerstag das Rückspiel in Russland auf RB. Und am kommenden Sonntag kommt es zum Gipfeltreffen im heimischen Stadion gegen den FC Bayern München. Für Werner ist es die erste sportliche Rückkehr an seine langjährige Wirkungsstätte. Vor zwei Jahren verließ er nach dem Abstieg erstmals seinen Heimatverein.