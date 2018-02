Neapels Insigne kündigt an: Mit Wut und Boshaftigkeit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Lorenzo Insigne vom SSC Neapel hat ein heißes Rückspiel-Duell bei RB Leipzig in der Europa League angekündigt. Man werde mit Boshaftigkeit und ein bisschen Wut in die Partie gehen, sagte der 26 Jahre alte italienische Fußball-Nationalspieler am Mittwochabend bei einer Pressekonferenz in der Red Bull Arena. "Wir wollen beweisen, dass uns Europa nicht so egal ist, wie manche behaupten", betonte Insigne.

Beim 1:3 in Neapel am Donnerstag vergangener Woche hatte Trainer Maurizio Sarri unter anderen Insigne zunächst auf der Bank gelassen. Stürmerkollege Dries Mertens war für die Partie gesperrt gewesen.

In der italienischen Meisterschaft strebt Napoli den ersten Titel seit 1990 an. Dass sein Team sich deswegen an diesem Donnerstag (19.00 Uhr/Sky) zurückhalten könnte, wies Sarri zurück. "Wir wollen den Willen aufbringen, dieses Spiel zu drehen." Man wolle es den Leipzigern schwer machen, offensiv agieren und stark anfangen.